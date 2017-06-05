ثابتي خامس جزائري يضمن مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى 2017

وتمكن ثابتي من إنهاء سباق الـ3000 متر موانع، خلال تجمع مرسيليا، في المركز الثامن بتوقيت قدره 8د 27ثا 24ج/م، وهو التوقيت الأدنى حدا المحدد من طرف المديرية الفنية الوطنية للإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، والمقدر بـ 8د 32ثا 00ج/م، وتعد هذه هي الخرجة الرسمية الأولى للعداء الجزائري ثابتي هذا الموسم، حسب ما أفاد به موقع وكالة الأنباء الجزائرية.

وبهذا انضم بلال ثابتي إلى الرياضيين الجزائريين الذين ضمنوا مشاركتهم في البطولة العالمية القادمة التي ستنطلق يوم 4 أوت المقبل إلى غاية 13 من نفس الشهر، كخامس المتأهلين بعد كل من عبد المالك لحولو، كنزة دحماني، محمد أمين بلفرار، أمينة بتيش.