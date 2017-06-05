فاروق شافعي ضمن التشكيلة المثالية لرابطة الأبطال الإفريقية

وأختير فاروق شافعي، إلى جانب عشرة لاعبين آخرين من قبل "الكاف" ضمن التشكيلية المثالية للجولة الثالثة من منافسة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفا في مرمى نادي الزمالك عندما استقبل اتحاد العاسمة في ملعب برج العرب بالاسكندرية، وكاد شافعي ان يقود اتحاد العاصمة إلى الفوز في اللقاء بفضله هدفه إلا أن أحفاد الفراعنة تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، كما أن المردود الدفاعي للاعب خلال ذات المباراة جعله يتواجد ضمن التشكيلة المثالية ل "الكاف".

وتواجد إلى جانب شافعي ضمن خط دفاع التشكيلة المثالية كل من المدافع الأيمن لـ "الأهلي الليبي" سامح دربال، أشلاو تأمين مدافع "سان جورج الإيتيوبي" ونجم "الأهلي المصري" علي معلول.