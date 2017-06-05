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بالفيديو.. نجل رونالدو يبهر ويسجل هدفا رائعا على ابن مارسيلو

نشر يوم 2017/06/05 7824 0 سميرة.ل بالفيديو.. نجل رونالدو يبهر ويسجل هدفا رائعا على ابن مارسيلو
سجل ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفا رائعا في مرمى نجل اللاعب البرازيلي مارسيلو خلال احتفالات ريال مدريد، لينبهر جمهور ملعب سنتياغو بيرنابيو بقدرات اللاعب الصغير.

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، يظهر فيه نجل رونالدو، كريستيانو جينيور وهو يسجل هدفا بطريقة رائعة في مرمى ابن اللاعب البرازيلي لريال مدريد مارسيلو على أرض ملعب سنتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد سهرة أمس الأحد، ويظهر نجل النجم البرتغالي وهو يراوغ أكثر من طفل من أبناء اللاعبين الذين كانوا متواجدين رفقة عائلاتهم، قبل أن يسجل هدفا وهذا خلال احتفالات "النادي الملكي" بعد التتويج برابطة الأبطال الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

ويعمل رونالدو على تدريب ابنه بشكل منتظم، ويحرص على ممارسته كرة القدم، كما أن كريستيانو جينيور يقلد والده في كل شيئ حتى في طريقة تسديده للضربات الحرة.

 

الفيديو

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