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بالفيديو.. فزوين يقدم شكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية ويهدد باللجوء للمحكمة الدولية

نشر يوم 2017/06/05 1 0 سميرة.ل بالفيديو.. فزوين يقدم شكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية ويهدد باللجوء للمحكمة الدولية
راسل رشيد فزيون، الرئيس السابق لإتحادية الدراجات، اللجنة الأولمبية الدولية من أجل العطن في شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضة الدولية "لوزان".

وقال فزوين في تصريح خص به قناة "النهار" اليوم، أن انتخابات اللجنة الأولمبية غير شرعية واقصاءه من الإنتخابات أيضا غير شرعي، مؤكدا أنه يستعد رفقة محاميه إلى التقدم بشكوى لدى المحكمة الرياضية الجزائرية، وأوضح في هذا الشأن:"انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية غير شرعية، فالمادة 7  تنص أن الترشيحات يجب ايداعها لدى الأمين العام للجنة، ولجنة الإنتخابات يجب ان تقام يوم الإنتخابات، كما أن اقصائي ليس شرعيا"، وأضاف ذات المتحدث: "تقدمت بطعن لدى اللجنة الأولمبية الدولية، وأستعد مع محامي الخاص لتقديم شكوى لدى "الطاس" في الجزائر وفي حال رفضوا الطعن فإنني سألجأ إلى محكمة لوزان".

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