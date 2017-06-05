أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

إستقالة جماعية لإدارة النصرية بسبب رفض الأنصار لـ "بوزيدي"

نشر يوم 2017/06/05 2116 0 يونس رزيق إستقالة جماعية لإدارة النصرية بسبب رفض الأنصار لـ "بوزيدي"
قدم أعضاء مجلس إدارة نادي نصر حسين داي إستقالة جماعية سهرة امس الأحد من تسيير النادي العاصمي بعد كثرة المشاكل التي عصفت بالفريق خاصة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق العاصمي في الداربي أمام شباب بلوزداد.

 والأخبار التي راجت عن عودة المدرب الأسبق يوسف بوزيدي للفريق، الأمر الذي أغضب الأنصار وجعلهم ينظمون وقفات إحتجاجية أمام مقر النادي في بن صيام رافضين عودة المدرب الأسبق، وتحنصلت النهار على نسخة من وثيقة الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة التي جاء فيها : " منذ فترة ليست ببعيدة تعرضنا للعديد من الهجمات من طرف أشباه الأنصار عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ، ليصل بهم الأمر هذه المرة لحد الإعتداء الجسدي أمام منازلنا وأمام مقرات العمل، لقد إستحملنا في العديد من المرات كل هذه التجاوزات بسبب حب النادي ، وهذا ما جعلنا نتحمل لمدة 8 سنوات من التدعيم المادي لهذا الفريق إلا أننا لم نتلقى أي إستحسان من طرف أشباه الأنصار " وجاء في البيان كذلك : "نحن لا نفهم سياسة الكيل بمكيالين من لسلطات العمومية، فبعض الأندية الداخلية تتلقي سنويا إعانات مالية من الولايات، على عكس نادينا الذي قوبل بالرفض لمدة عامين من ولاية الجزائر بعد الموافقة عليها من قبل بلدية حسين داي ".

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا