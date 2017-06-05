إستقالة جماعية لإدارة النصرية بسبب رفض الأنصار لـ "بوزيدي"

والأخبار التي راجت عن عودة المدرب الأسبق يوسف بوزيدي للفريق، الأمر الذي أغضب الأنصار وجعلهم ينظمون وقفات إحتجاجية أمام مقر النادي في بن صيام رافضين عودة المدرب الأسبق، وتحنصلت النهار على نسخة من وثيقة الإستقالة الجماعية لأعضاء مجلس الإدارة التي جاء فيها : " منذ فترة ليست ببعيدة تعرضنا للعديد من الهجمات من طرف أشباه الأنصار عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ، ليصل بهم الأمر هذه المرة لحد الإعتداء الجسدي أمام منازلنا وأمام مقرات العمل، لقد إستحملنا في العديد من المرات كل هذه التجاوزات بسبب حب النادي ، وهذا ما جعلنا نتحمل لمدة 8 سنوات من التدعيم المادي لهذا الفريق إلا أننا لم نتلقى أي إستحسان من طرف أشباه الأنصار " وجاء في البيان كذلك : "نحن لا نفهم سياسة الكيل بمكيالين من لسلطات العمومية، فبعض الأندية الداخلية تتلقي سنويا إعانات مالية من الولايات، على عكس نادينا الذي قوبل بالرفض لمدة عامين من ولاية الجزائر بعد الموافقة عليها من قبل بلدية حسين داي ".