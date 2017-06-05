البلدية تدرس تقديم إعانة بـ3 ملايير والأنصار يحضرون للتنقل إلى بجاية

سارع رئيس وفاق سطيف حسان حمار إلي الاستنجاد بالسلطات المحلية من أجل تجاوز الأزمة المالية خاصة مع حالة الاستياء وسط التعداد بسبب مستحقاتهم العالقة حيث يدرس المجلس الشعبي البلدي يدرس تخصيص إعانة لا تقل عن 3 ملايير سنتيم لمساعدة الفريق للخروج من الأزمة خاصة أن إعانة الولاية سيتم الكشف عليها الأيام القادمة والتي تحدثت مصادر أنها تضاهي مليارين ونصف مليار ما يضع الرئيس حمار مع نهاية الموسم في وضع مالي مريح في هذه الفترة الحساسة من الموسم لمباشرة مفاوضات التجديد والاستقدامات، في سياق ذو صلة تاتي هذه الاخبار السارة في وقت باشر عدد من عناصر تشكيلة وفاق سطيف في إعداد ملفات لإيداع شكاوي على طاولة لجنة النزاعات من أجل الحصول على مستحقاتهم العالقة من جهة والاستفادة من التسريح الآلي مباشرة مع نهاية الموسم وبالخصوص أن غالبية العناصر لم تتلقى أجورها الشهرية للشهر السادس إلي الثامن علي التوالي ما يضعها في وضع قانوني للاستفادة من قرارات لجنة النزاعات في صالحها وحسب مقربون من بعض العناصر أنها ستباشر إجراءات إيداع الشكوى بداية من الأسبوع القادم خاصة أن بعض العناصر تستهدف الحصول على ورقة التسريح أكثر من استهدافها الأموال في صورة المدافع المحوري بوشار الذي كان الرئيس حمار قد رفض تسريحه وطالبه بمبلغ 400 مليون زائد التنازل عن 500 مليون الذي يدين به مقابل التسريح .

عروسي طالب بأمواله فاكتشف أن الإدارة تدين له

تفاجأ المدافع المحوري الشاب عروسي الذي يوجد في نهاية العقد مع الفريق نهاية الموسم الحالي حين طالب الإدارة بتسوية مستحقاته العالقة حيث أخرجت الإدارة الحسابات الحقيقية من خلال احتساب حقوق التامين والضرائب علي الأجرة الشهرية والتي قلصت أجرته الشهرية الخام المقدرة ب120 مليون الي حوالي 40 مليون في الوقت الذي كان اللاعب قد تلقى أجرة شهرين في بداية الموسم على أساس الأجرة الخام وبمبلغ 240 مليون فيما ان 3 أجور شهرية التي طالب بها تساوي 120 مليون حيث وطالبته الإدارة باستعادة 120 مليون إضافية حيث تشهر الإدارة سيف مبلغ الأجر الصافي لكل من تسول له نفسه المطالبة بالأموال أو التهديد باللجوء إلي لجنة النزاعات.

ماضوي يضع اللمسات الأخيرة ويراهن علي ربيعي في الوسط

يضع الطاقم الفني للتشكيلة السطايفية اليوم اللمسات الأخيرة علي التعداد الأساسي الذي سيكون حاضرا أمسية الأربعاء في ملعب بجاية بعد أن وقف علي جاهزية العناصر التي توجد تحت تصرفه واستبعد الرهان علي العناصر المصابة علي غرار المهاجم ناجي الذي تأكدت عدم مشاركته في المباراة القادمة حيث سارع إلي وضع الثقة في زميله المهاجم الشاب أمقران ليكون أساسيا والرهان علي المهاجم بوقروة مع مجريات اللقاء ويبقي جديد التشكيلة الأساسية يتمثل في إقحام الشاب ربيعي في وسط الميدان إلي جنب ايت واعمر وتعويض الكامروني تام بانغ بسبب حضوره المتأخر إلي التدريبات علي ان تشد التشكيلة الرحال الي مدينة بجاية مباشرة بعد إفطار أمسية اليوم.

الجهة اليسرى من الدفاع مصدر قلق الطاقم الفني

تبقى الجهة اليسري من الدفاع مصدر قلق على غرار المواجهة الفارطة أمام شبيبة الساورة أين استنجد الطاقم الفني بوسط الميدان العمري في الشوط الأول والمهاجم حدوش كظهير أيسر في الشوط الثاني خاصة أن ماضوي يفكر في الرهان على الشاب العمري في وسط الميدان ويبدي تخوفا من إقحام بوطبة او المغترب ايبوزيدن على الجهة اليسري من الدفاع حيث أجل الفصل في هوية الظهير الأيسر إلي الحصة الأخيرة لأمسية اليوم حيث سيعلن عن قائمة 18 في نهاية الحصة مباشرة.

حديث عن تلقي عناصر الموب تحفيزات والضغوطات تزداد

بلغ مسامع الإدارة مع اقتراب موعد المباراة عن تلقي عناصر تشكيلة مولودية بجاية تحفيزات مالية معتبرة مقابل الإطاحة بالتشكيلة السطايفية وجاءت هذه التحفيزات من منافسي الفريق على لقب البطولة ما زاد من الضغوطات على الطاقم الفني لوفاق سطيف الذي يعلم جيدا الحالة النفسية المحبطة التي يشكو منها عناصره بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية خاصة أن عناصر الموب ستكون أمسية الأربعاء أكثر تحفيزا من لاعبي الوفاق .

حمار حضر وتحدث مطولا مع جحنيط

حضر الرئيس حسان حمار رفقة عدد من المسيرين إلي الحصة التدريبية لأمسية الأحد الفارط حيث كان له حديث مطول مع وسط الميدان الشاب أكرم جحنيط حيث كانت حالة الإحباط التي يعيشها اللاعب محور الاجتماع أين عمل الرئيس حمار علي طمأنة اللاعب والرفع من معنوياته وتأكيد حرص الإدارة على تسوية وضعيته في أقرب وقت أين حثه على التركيز على التحضير للمواجهة ووعده بإنهاء مشكلته بعد المباراة حيث توجه جحنيط مباشرة بعد حديث الرئيس حمار إلي الاندماج ضمن تدريبات المجموعة فيما تجنب الرئيس حمار طمأنة بقية اللاعبين .

الأنصار يحضرون للتنقل بقوة إلي بجاية

بدأت تحضيرات الأنصار السطايفية للتنقل بقوة وبأعداد ضخمة إلي مدينة بجاية خاصة مع قرب المسافة وحاجة الفريق إلي مساندة أنصاره في مثل هذه المواجهات الحاسمة من أجل حسم اللقب حيث ينتظر أن يعرف الطريق سطيف-بجاية بداية من منتصف نهار الأربعاء اكتظاظا حقيقيا ولن يثبط الصيام من إرادة الأنصار في الحضور بقوة في مدرجات الوحدة المغاربية والإفطار في طريق العودة .