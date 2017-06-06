ألكاراز: خسرت 5 كيلوغرامات من وزني في رمضان وأحترم الدين الإسلامي

اجمتع، أول أمس قبيل الإفطار، بالمركز التقني بسيدي موسى، الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، بلاعبي المنتخب الوطني، الذين تعهدوا بإسعاد الجزائريين واستيفاء ديونهم تجاهم، وفتح صفحة جديدة بعد خيبة «كان» الغابون.

وخلال الاجتماع الذي ضم لاعبي المنتخب الوطني على غرار رايس وهاب مبولحي، إسلام سليماني، عيسى ماندي، كارل مجاني، بالإضافة إلى بقية العناصر، قطعوا عهدا للناخب الوطني أنهم سيعملون على الوفاء به، وإعادة الفرحة للجزائريين، فيما شدد ألكاراز بدوره على ضرورة التحلي بالانضباط والتضامن فيما بينهم، لتقديم أحسن أداء في الملعب، وبعد أن أقاموا صلاة المغرب جماعة، تناول اللاعبون وجبة الإفطار، حيث كانت المأدبة مكونة من الأطباق الشعبية الجزائرية، على غرار طبق الشوربة، المثوم، العجائن والبوراك، وغيرها من المأكولات، التي تقاسمها اللاعبون مع المدرب ألكاراز. وفي حديث خص به الناخب الوطني أحد مستشاريه، قبل تناول الإفطار، قال مدرّب الخضر إنه يحترم الصائمين ويحترم الديانة الإسلامية، لدرجة أنه نسي الأكل والشرب، وفقد 5 كيلوغرامات من وزنه منذ بداية شهر رمضان المعظم.

وبعد الإفطار، تدرب اللاعبون من العاشرة إلى 11 والنصف ليلا، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعهم اليوم مع المنتخب الغيني في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، تحسبا لمواجهة الطوغو يوم 11 جوان الجاري، في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.