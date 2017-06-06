زطشي حاضر في تدريبات الخضر ويستقبل وفد المنتخب الغيني

حسب بيان "الفاف" على موقعها الرسمي اليوم، فإن الرئيس زطشي حرص على حضور كل تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية التربص، الذي يعد الأول من نوعه بالنسبة له منذ انتخابه رئيسا ل "الفاف" خلفا لروراوة، وحسب ذات البيان فإن زطشي كان متواجدا بالقرب من اللاعبين خلال آخر حصة تدريبية للخضر سهرة أمس الإثنين، وهذا من أجل المساهمة في الحفاظ على معنويات رفقاء الحارس مبولحي مرتفعة خاصة وأن مواجهة غينيا الودية سهرة اليوم، ستكون أول مواجهة للاعبين مع الجمهور الجزائري عقب نكسة "كان" الغابون.

وفي المقابل، كشف ذات البيان أن رئيس "الفاف" استقبل وفد المنتخب الغيني الذي حل مساء الأحد بالجزائر، وهذا بمطار هواري بومدين الدولي وجمعه حديث مطول مع رئيس الإتحاد الغيني لكرة القدم.