بالصور.. المنتخب الإنجليزي يتدرب مع قوات "المارينز"

فاجئ مدرب إنجلترا "غاريت ساوغيت" لاعبي المنتخب باصطحابهم في رحلة سرية الجمعة الماضي بعدما قام بمصادرة هواتفهم النقالة لمدة 48 ساعة كاملة، وأصيب اللاعبون بالصدمة عندما علموا أنهم في معسكر تدريب "الكوماندوز" التابع للقوات البحرية الملكي بالقرب من اسكترا في ديفون، حيث خضع لاعبو منتخب "الأسود الثلاثة" إلى تدريبات شاقة مثلما يتدرب جنود "المارينز"، حسب ما كشفت عنه صحيفة "سبورتس ميل" الإنجليزية اليوم الثلاثاء.

وقال المدرب "ساوثغيت" في تصريحات للموقع الرسمي للإتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "أردنا ان نأخذ اللاعبين الى بيئة مختلفة، لم يكونوا يتوقعون المجئ إلى هنا مع المارينز"، وأضاف: "أردنا أن أكون هنا مع المارينز لأنهم يقومون بتدريبات مختلفة تماما، ونحن نريد أن نكون قادرين على التعامل مع كل الظروف كفريق واحد"، وتابع: " هدفنا أن يرى اللاعبون نخبة من بين الأفضل في العالم، أردنا منهم أن يروا أن هناك عالما آخر وهؤلاء يمثلون البلاد ويحمون الملكة، ونفس الشيئ بلنسبة لنا، ولكن عواقب الفشل لفريق النحبة أكبر بكثير من فشلنا، لذا فإننا لانريد الفشل".

ومن المنتظر أن يعود لاعبو منتخب إنجلترا إلى المدينة الرياضية "سانت جورج" اليوم الثلاثاء لمواصلة التحضيرات لمباراة اسكتلندا هذا السبت، وهذا بعدما منحهم المدرب يومين راحة بعد تدريباتهم مع "المارينز".