ميسي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع محرز

وذكرت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية، نقلا عن صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن اللاعب الأرجنتيني ميسي له تأثير كبير على إدارة فريقه ويساعدها بتقديم اقتراحاته للتعاقد مع عدة لاعبين في الموسم المقبل، وطالب "البرغوث" الأرجنتيني من إدارة "البارصا" التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا للسنة الماضية رياض محرز، بالإضافة إلى لاعب ليفربول فيليب كوتينيو، ولاعب باريس سان جرمان فيراتي.

وارتبط اسم محرز عدة مرات مع برشلونة، حيث سبق وأن ذكرت تقارير إعلامية عالمية عن رغبة الفريق الكاتلاني في التعاقد مع لاعب ليستر سيتي منذ الموسم الماضي إلا أن الأمور لم تتطور.