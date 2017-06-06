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الفاف" تطلق مسابقة الحصول على تذكرة "VIP" لحضور مباراة الجزائر-طوغو

نشر يوم 2017/06/06 1037 0 سميرة ل الفاف" تطلق مسابقة الحصول على تذكرة "VIP" لحضور مباراة الجزائر-طوغو
أطلقت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، مسابقة للحصول على تذكرة "VIP" أمام انصار المنتخب الوطني لحضور مواجهة الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب الطوغولي.

 ونشرت "الفاف" على صفحتها الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "الفايبسوك"، منشورا تؤكد من خلاله إطلاق مسابقة الحصول على تذكرة "VIP" أمام انصار المنتخب الوطني، لحضور مباراة "الخضر" أمام المنتخب الطوغولي برسم تصفيات "كان الكامرون 2019" يوم 11 جوان المقبل، بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، واشترطت "الفاف" على المشاركين الإعجاب بصفحتها على "الفايسبوك"، ومتابعة قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، بالإضافة إلى مشاركة منشورها على صفحات المشاركين الخاصة بصيغة "public" والمشاركة التي تحصل على أكبر عدد من الإعجاب يحصل صاحبها على الجائزة المخصصة لهذه المسابقة، كما يكون بإمكان الفائز تناول وجبة الإفطار يوم المباراة رفقة الوفد الإعلامي.

 

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