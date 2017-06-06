زطشي، قديورة وعبيد يقدمون التعازي في وفاة اللاعب الإيفواري تيوتي

ونشرت الصفحة الرسمية ل "الفاف"، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعازي الرئيس زطشي للإتحادية الإيفوارية لكرة القدم في وفاة اللاعب السابق لمنتخب كوت ديفوار شيخ تيوتي بعد تعرضه لسكتة قلبية أمس الاثنين، بينما عبر اللاعب الجزائري مهدي عبيد عن صدمته من فقدان زميله السابق في نادي نيوكاسل الانجليزي وغرد عبيد عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سنفتقدك جميعا يا شيخ.. لا يمكنني الى حد الان تصديق ذلك، أفكر كثيرا في عائلتك"، أما لاعب المنتخب الوطني عدلان قديورة فقد غرد عبر حسابه الرسمي "تويتر": " شيخ.. إنا لله وأنا اليه راجعون".

وتوفي شيخ تيوتي أمس الإثنين اثر تعرضه لسكتة قلبية، خلال تدريبات فريقه بيكين بي جي الصيني، ورغم تدخل الطاقم الطبي للفريق الصيني إلا أنه فشل في مساعدته وتوفي عن عمر يناهز 30 سنة.