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علي سعيد الكعبي ينضم إلى قائمة المستقيلين من "بي إن سبورت" القطرية

نشر يوم 2017/06/06 1 0 خالد دحماني علي سعيد الكعبي ينضم إلى قائمة المستقيلين من "بي إن سبورت" القطرية
إنضم الصحفي الإماراتي علي سعيد الكعبي إلى قائمة الصحفيين، المعلقين والمحللين الرياضيين المستقيلين من مناصبه في قناة "بي إن سبورتس" القطرية.

وكتب المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة قال فيها: " تنفيذا لتعليمات الوطن وقيادته أعلن إنتهاء تعاوني مع قنوات البي ان سبورتس، داعيا المولى عزوجل أن تكون" أزمة الأشقاء" سحابة صيف عابرة وتنقشع .

وتأتي هذه الهبة من الإستقالات بين عدد كبير من العاملين في القناة القطرية بعد حملة المقاطعات التي تخوضها دول الخليج العربي ضد قطر.

وكانت قطعت كل من العربية السعودية، مصر، الإمارات، البحرين، جزر الملديف وماوريشيوس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

 

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