بالفيديو.. المنتخب الغيني يعدل النتيجة أمام المنتخب الوطني

تمكن المنتخب الغني من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني أمام المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الودية التي تجمع الفريقين في ملعب مصطفى شاكر بالبليدة في اطار تحضيرات لتصفيات كأس أمم افريقيا.

وتمكن اللاعب البديل كمارا أبو بكر الذي دخل في الشوط الثاني، من تعديل النتيجة لصالح المنتخب الغني في الدقيقة 58، بعدما أن كان الخضر متفوقين في الشوط الأول بهدف دون رد من امضاء المهاجم سفيان هني في الدقيقة 38.

وتلقت شباك الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي هدفا رائعا، لتواصل أزمة دفاع الخضر خلال المباريات الستة الأخيرة التي تلقى فيها 11 هدف كاملا بعد ثنائية أما السنغال، وثنائية أخرى أمام تونس، هدفان أمام زمبابوي، هدف أمام موريتانيا، ثلاثية أمام نيجيريا، وهدف أمام الكامرون.