«الموب» من أجل النزاهة والوفاق لحسم نقاط اللقب التاسع

يواجه وفاق سطيف أمسية اليوم، جاره مولودية بجاية بداية من الخامسة على أرضية ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، في إحدى أهم مواجهاته هذا الموسم، فالفوز يعني إعلان الاحتفالات بلقب البطولة التاسعة في تاريخ النادي، قبل جولتين من إسدال الستار عن البطولة، وهو ما حرص الطاقم الفني على تلقينه للاعبيه تخوفا من أي تهاون قد يؤدي إلى تضييع اللقب، من خلال إجراء تحضيرات جادة تمكن المدرب ماضوي من تجاوز العراقيل التي واجهته في التدريبات، بعد حالة الإحباط وسط التعداد بسبب الجانب المالي، كما حذر ماضوي لاعبيه من انتفاضة المنافس وإمكانية دخوله محفزا من الفرق المنافسة، وحث رفقاء جابو على اللعب بالجدية اللازمة والضرب بقوة من البداية، وعدم الاكتراث بما يحدث في ملعب غليزان أو 5 جويلية في السهرة.

في سياق متصل، تراهن الإدارة والطاقم الفني على حضور الأنصار بقوة إلى المدرجات للوقوف إلى جانب اللاعبين والدفع بهم إلى الأمام، من أجل العودة بالنقاط الثلاث، حيث بدأ الأنصار في التحضير لتنقل ضخم إلى مدينة بجاية بداية من منتصف نهار اليوم. من جهة أخرى، يسعى فريق مولودية بجاية إلى تأكيد نزاهته والدفاع عن سمتعه رغم سقوطه.

تام بانغ يراوغ إدارة الوفاق

انتهى العقد المبرم بين وسط الميدان الكاميروني تام بانغ ومناجيره «ليو»، مع حلول شهر جوان مباشرة، حيث رفض اللاعب تجديد العقد مع المناجير والذي دخلت معه إدارة وفاق سطيف في مفاوضات ماراطونية من أجل إقناع اللاعب بتمديد العقد، من دون أن تكون على علم بأن عقده يشرف على النهاية، وقد بدأت العروض تتهاطل على تام بانغ من عدة مناجيره والذين كانوا وراء عرض النادي الإفريقي، ونادٍ تركي وآخر من الدرجة الأولى الفرنسية.

تام بانغ، ناجي وأمادا أبرز الغائبين اليوم

لن يكون بإمكان الطاقم الفني الاعتماد على 3 عناصر أساسية ولأسباب مختلفة، بعد أن واصل الثنائي تام بانغ وآمادا مكوثهما في بلديهما، وبالخصوص الكاميروني الذي أخلف موعد حضوره في مناسبتين، إضافة إلى المهاجم رشيد ناجي الذي تواصل الإصابة إبعاده عن مباريات فريقه مع نهاية الموسم الحالي، تاركا التشكيلة تعاني في الهجوم في إحدى أهم مواجهات الموسم الحالي أمسية اليوم.

جحنيط استعاد قدراته ويعوّل على تكرار سيناريو الساورة

استعاد وسط الميدان أكرم جحنيط، مع اقتراب موعد مواجهة اليوم، كامل قدراته التركيزية بعد الجاهزية التي أظهرها خلال الحصتين الأخيرتين، ومنذ الحديث الذي جمعه بالرئيس حمّار والمدرب ماضوي، مما رفع كثيرا من معنوياته خاصة أن اللاعب أصبح الأكثر جاهزية في الجولات الأخيرة ويراهن في مباراة اليوم على تكرار سيناريو المباراة السابقة أمام شبيبة الساورة وقيادة فريقه نحو الفوز.