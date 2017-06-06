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ألكاراز ينجح في أول خرجة له مع الخضر

نشر يوم 2017/06/06 4358 0 م . فيصل ألكاراز ينجح في أول خرجة له مع الخضر
تمكن المنتخب الوطني الجزائري، سهرة اليوم الثلاثاء من الفوز في أول إختبار له مع المدرب الجديد لويس لوكاس ألكاراز على نظيره الغيني، في مباراة ودية بتيجة 2- 1 والتي لعبت بملعب مصطفى التشاكر في البليدة في مباراة أقل ما يقال عنها أنها متوسطة المستوى، والتي جاءت تحضيرا لتصفيات كأس امم إفريقيا .

وقد سجل كل من سفيان هني الهدف الاول في الدقيقة 38 من الشوط الاول، بنما عدل كمارا ابو بكر الهدف الوحيد للمنتخب الغيني قفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني ، ليعودهلال العربي سوداني، والذي دخل  كبديل في الشوط الثاني من إضافة الهدف الثاني  الدقيقة 79 .

 

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