ألكاراز ينجح في أول خرجة له مع الخضر

وقد سجل كل من سفيان هني الهدف الاول في الدقيقة 38 من الشوط الاول، بنما عدل كمارا ابو بكر الهدف الوحيد للمنتخب الغيني قفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني ، ليعودهلال العربي سوداني، والذي دخل كبديل في الشوط الثاني من إضافة الهدف الثاني الدقيقة 79 .