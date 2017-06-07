تاجنانت للاقتراب من البقاء والنصرية تتحدى المشاكل

يستقبل نادي دفاع تاجنانت، مساء اليوم، بداية من الساعة الخامسة، الضيف نصر حسين داي لحساب الجولة الثامنة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، في مباراة حاسمة لأشبال المدرب مزيان إيغيل، كونها فاصلة في حسابات البقاء. وعن خيارات المدرب في لقاء اليوم، فإنه قد يعيد ليتيم إلى حراسة المرمى بعد استنفاذه العقوبة، مع استبعاد المغامرة بشيبان، فيما باقي المناصب ستحافظ على نفس تركيبتها. وفي الجهة المقابلة، تسعى النصرية إلى العودة بنتيجة إيجابية، وسيعمل الطاقم الفني بقيادة ألان ميشال ومساعده نور الدين ماروك، على تحقيق نتيجة إيجابية لتوديع الفريق بأفضل سيناريو، وتحدي المشاكل التى يعرفها بيت الفريق بعد استقالة الرئيس محفوظ ولد زميرلي ومكتبه المسير أول أمس. وعلى الصعيد الفني، ستعرف التشكيلة غياب متوسط الميدان مهدي الورتاني بسبب العقوبة، حيث من المنتظر أن يعوضه حسين العرفي ليشكل خط الوسط رفقة سفيان بن دبكة وبلال والي، بينما سيتشكل خط الدفاع من هريدة ولعريبي في المحور، بوزيدي وساتلي كظهيرين أيمن وأيسر أما الهجوم فمن المنتظر أن ينشطه الثلاثي عبيد، عرجي وقاسمي.

أوحدة أول المغادرين وشباب بلوزداد يستهدفه رفقة والي

على صعيد آخر، تأكد رحيل المهاجم زكريا أوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كأول المغادرين لصفوف النصرية، بعدما أبلغ إدارة الفريق بقراره الذي أجبر على اتخاذه عقب خروجه من حسابات الطاقم الفني للنادي، وهو الذي لن يواجه أي مشاكل إدارية للرحيل بما أن عقده ينتهي رسميا بنهاية الموسم الجاري. هذا ويتواجد أوحدة على رادار نادي شباب بلوزداد، الذي يريد التعاقد مع اللاعب، كما يستهدف زميله في الملاحة، متوسط الميدان بلال والي، المتواجد بدوره في نهاية العقد.

برنامج البطولة العربية يخدم النصرية

خدم برنامج مباريات الدور الأول من البطولة العربية للأندية، ممثل الكرة الجزائرية نصر حسين داي، بعدما جنبه الاصطدام بالأهلي المصري إلى غاية الجولة الثالثة والأخيرة يوم 28 جويلية القادم، بملعب السلام بالقاهرة، في لقاء يتمنى الجميع أن يكون شكليا للنصرية التي عليها ضمان التأهل بالفوز في أول لقاءين أمام الوحدة الإماراتي في افتتاح المجموعة الأولى يوم 22 جويلية القادم بذات الملعب، والفيصلي الأردني، ثاني أقوى فرق المجموعة، في الجولة الثانية يوم 25 من نفس الشهر بملعب السلام. للإشارة، ستواجه النصرية كلا من الوحدة والأهلي على الساعة الثامنة ليلا بينما تواجه الفيصلي بداية من السادسة مساء.