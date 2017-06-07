بالفيديو.. زطشي راض عن فوز وأداء المنتخب الوطني أمام غينيا

وقال زطشي في تصريحات له عقب المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الغيني سهرة امس الثلاثاء: "إننا سعداء ومسرورين من النتيجة المحققة، وأشكر كل أعضاء المكتب الفدرالي والجمهور الذي حضر اللقاء"، وأضاف: "حققنا فوزا مهما على منتخب محترم وصعب، وأتمنى أن نكون يوم 11 جوان أمام المنتخب الطوغولي في المستوى للفوز في المباراة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا".

وتعد مواجهة غينيا الودية، الأولى من نوعها للرئيس زطشي منذ توليه رئاسة "الفاف" منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، حيث لم يخض المنتخب الوطني أي مباراة منذ اإصاءه من الدور الأول ل"كان الغابون 2017".