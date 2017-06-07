فهد العتيبي يستقيل رسميا من قناة "بيين سبورتس" القطرية

وكتب المعلق السعودي العتيبي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "الوطن قطعة من الروح، لاشيئ يعادله، ولا شيئ يعلو عليه، حفظ الله المملكة قيادة و شعبا من كل مكروه"، وكتب تغريدة أخرى قال فيها: "شكرا بيين سبورتس، شكرا لزملائي الأعزاء، العمل داخل هذه المنظومة كان رائعا، يكفي أنه أكسبني محبة الكثير من المتابعين، أودعهم وأتمنى لهم التوفيق".

لينضم بذلك العتيبي إلى قائمة طويلة من الصحفيين والمعلقين والمحللين الرياضيين المستقيلين من مناصبهم من القناة القطرية الرياضية الشهيرة، وهذا بعد حملة المقاطعات التي انتهجتها دول الخليج ضد قطر وعلى رأسها السعودية، مصر، لإمارات، البحرين، ولم تصدر إدارة مجموعة قنوات "بيين سبورتس" أي بيان عقب إستقالة عدد كبير من طاقمها.