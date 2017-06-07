سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليماني

وتمكن نجم فريق دينامو زغرب الكرواتي ، من ببلوغ هدفه الـ22 بألوان المنتخب الوطني سهرة أمس الثلاثاء، خلال المباراة الودية أمام المنتخب الغيني، حيث أهدى الفوز للخضر في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني للجزائر لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1، ليقلص سوداني بذلك الفارق بينه وبين سليماني إلى ثلاثة أهداف، حيث يملك سليماني حاليا في رصيده 25 هدفا من 50 مشاركة، في حين حقق سوداني أهدافه الـ22 بعد 41 مباراة شارك فيها منذ أوّل استدعاء له للخضر.

ويحتل إبن مدينة الشلف حاليا المرتبة السادسة في ترتيب أحسن هدافي المنتخب الوطني الجزائري عبر التاريخ، والذي تعود فيه الصدارة للنجم الاسبق عبد الحفيظ تاسفاوت بـ36 هدفا، متبوعا بكل من رابح ماجر ولخضر بلومي بـ 29 و26 هدفا على التوالي.