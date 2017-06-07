سوداني أحسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني من حيث النسبة التهديفية

وقلص سوداني بذلك الفارق بينه وبين سليماني إلى ثلاثة أهداف، حيث يملك سليماني حاليا في رصيده 25 هدفا من 50 مشاركة، في حين حقق سوداني أهدافه الـ22 بعد 41 مباراة شارك فيها منذ أوّل استدعاء له للخضر.

ويحتل سوداني صدارة أحسن هدافي المنتخب الوطني من حيث النسب التهديفية بـ 0.53 هدف في كل مباراة ، مناصفة مع المهاجم الدولي السابق علي مصابيح الذي سجل 14 هدف في 26 مباراة ، والمهاجم الحالي إسلام سليماني الذي يمتلك نسبة 0.5 هدف في كل مباراة، وعبد الحفيظ تاسفاوت في المركز الرابع بنسبة 0.40 هدف في المباراة بعد تسجيله 36 هدف بهد مشاركته في 87 لقاء .

ويحتل إبن مدينة الشلف حاليا المرتبة السادسة في ترتيب أحسن هدافي المنتخب الوطني الجزائري عبر التاريخ، والذي تعود فيه الصدارة للنجم الاسبق عبد الحفيظ تاسفاوت بـ36 هدفا، متبوعا بكل من رابح ماجر ولخضر بلومي بـ 29 و26 هدفا على التوالي.

ترتيب هدافي المنتخب الوطني من حيث النسبة التهديفية

هلال سوداني ...0.53 هدف في كل مباراة

علي مصابيح... 0.53 هدف في كل مباراة

إسلام سليماني... 0.5 هدف في كل مباراة

عبد الحفيظ تاسفاوت... 0.40 هدف في كل مباراة

تاج بن صاولة....0.37 هدف في كل مباراة

جمال مناد....0.36 هدف في كل مباراة

رابح ماجر ....0.33 هدف في كل مباراة

حسان للماس ....0.33 هدف في كل مباراة