وفاق سطيف يفوزعلى مولودية بجاية ويتوج باللقب الثامن في تاريخه

توج فريق وفاق سطيف بطلا لهذا الموسم (2016-2017)، عقب فوزه خارج الديار على مولودية بجاية (3-0)، في حين انهزم الملاحق مولودية الجزائر ب(3-2) امام مضيفه سريع غليزان، والذي بات يسير في طريق السقوط الى الرابطة الثانية، ضمن لقاءات الجولة 28 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاربعاء.

وبفضل هذه الثلاثية، يرفع الوفاق السطايفي رصيده الى 54 نقطة، متقدما على ملاحقه المباشر مولودية الجزائر(47ن) بسبع نقاط، قبل جولتين اثنتين عن اختتام الموسم الكروي ليحقق اللقب الثامن له في تاريخه.