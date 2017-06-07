وضعية سريع غليزان تزداد تعقيدا رغم فوزه على المولودية

تعقدت وضعية سريع غليزان رغم فوزه مساء اليوم الاربعاء على ضيفه مولودية الجزائر ب 3 .2 في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة 28 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

سريع غليزان ورغم فوزه اليوم إزدادت وضعيته تعقيدا باحتلاله المركز 14 برصيد 32 نقطة في جدول ترتيب البطولة الوطنية، وتنتظره مواجهة غاية في الصعوبة ضد اتحاد الحراش الذي يسعى من جانبه الى الظفر بالنقاط الثلاث وضمان البقاء ضمن حظيرة النخبة.

المولودية هي الأخرى فوتت فرصة اللعب على اللقب، بانهزامها اليوم واتساع فارق النقاط الى 7 كاملة، حيث يأمل أشبال كمال مواسة في اللعب خلال الجولتيين المتبقيتين على الظفر بمركز مؤهل للبطولات الكؤوس الخارجية.