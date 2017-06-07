سقوط شباب باتنة رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية

رسم فريق شباب باتنة سقوطه رسميا الى الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، بانهزامه مساء اليوم الاربعاء، أمام مضيفه شباب قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

شباب باتنة بانهزامه اليوم تجمد رصيده عند النقطة 25 بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز 13 في تريتب البطولة، لينظم الى صاحب المركز الأخير مولودية بجاية، في انتظار ماتسفر عنه الجولتين الأخيرتين من عملا البطولة، والتي ترسم سقوط فريق ثالث سيكون إما سريع غليزان أو اتحاد الحراش وحتي شباب قسنطينة أو دفاع تجنانت وبنسبة أقل شبيبة القبائل أو أولمبي المدية.