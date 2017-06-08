ران الفرنسي يرفض عرضا بـ90 مليار من ليل لضم بن سبعيني

رفضت إدارة نادي ملعب ران الفرنسي، التخلي عن مدافعها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستفتتح غدا، مقابل عرض رسمي وصل إلى حدود 5 ملايين أورو، ما يعادل 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، من نادي ليل الذي أبدى اهتمامه بخدمات بن سبعيني وأعرب عن نيته في ضمه، بطلب من مدرب الفريق مارسيلو بيلسا، الذي يصر على انتدابه، بعدما أعجب بإمكاناته التي أظهرها خلال الموسم الفارط.

حيث كشفت العديد من المصادر الصحفية الفرنسية في آخر تقاريرها المتعلقة بقضية بن سبعيني ونادي ليل، نقلا عن «إذاعة فرنسا الدولية»، أن مسؤولي ليل تقدموا بعرض مالي في الآونة الأخيرة لإدارة نادي ران، في حدود 5 ملايين أورو، وهي القيمة التي لا تدخل فيها أي امتيازات أخرى في حال إتمام الصفقة، مما يعني زيادة بحوالي 3 ملايين أورو عن القيمة التي استقدم بها «ران» اللاعب الصيف الماضي، كما كشفت نفس المصادر، أن رئيس «ران»، ريني رويلو، يرفض جملة وتفصيلا التخلي عن خدمات صاحب 22 سنة بأقل من 15 مليون أورو، ما يعادل 270 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

هذا ورغم أن الصحافة الفرنسية تحدثت في الآونة الأخيرة عن استعداد نادي ليل لتقديم عرض في حدود 10 ملايين أورو من أجل الفوز بصفقة بن سبعيني، إلا أن الخطوة التى أقدمت عليها جاءت عكس ما أشيع، في انتظار حدوث مستجدات أخرى، خصوصا في ظل إصرار مسؤولي ليل على التعاقد مع اللاعب هذا الصيف رغم ارتباطه بعقد ساري المفعول إلى غاية جوان 2020 مع ناديه، وذلك من أجل تلبية مطالب مدرب الفريق بيلسا الذي أعجب كثيرا بلاعب الخضر وتعدد مناصبه.