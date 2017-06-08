حمّار يتفاوض اليوم مع كنيش وتام بانغ ويدعو ناجي لفسخ عقده

يباشر رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، مفاوضات تجديد عقود ركائز التشكيلة المنتهية عقودهم، قبل المرور إلى البقية، ويمنح الأولوية للمدرب ماضوي قبل مباشرة التفاوض مع اللاعبين، حيث يراهن على إقناعه لإنجاح التحضيرات تحسبا للموسم المقبل ووضع استراتيجية الموسم القادم. وحسب مصادرنا، فقد برمج حمّار موعدا مباشرة بعد العودة من بجاية، حيث سيطلب المدرب مهلة للتفكير ودراسة العرض قبل الرد النهائي. في سياق متصل، يترقب حمّار موعد الاستئناف اليوم للتفاوض مجددا مع المدافع كنيش والرفع من العرض المالي قصد إقناعه بالتجديد، في انتظار التقاء الكاميروني تام بانغ، وهما أولوية الرئيس حمّار، خاصة بعد أن التزم في تصريح علني أمام الأنصار بالحفاظ على الركائز وعدم السماح بمغادرة أي لاعب. وفي سياق متصل، جسد المدرب ماضوي حالة التردد في البقاء على رأس العارضة الفنية لفريقه، بعد أن تجنب مشاركة حمّار في وضع قائمة الاستقدامات، عكس المواسم الفارطة، أين كان ماضوي يتصل بنفسه باللاعبين لإقناعهم بتدعيم التشكيلة.

حمّار حدد موعدا مع ناجي للمحاسبة وفسخ عقده

حدد الرئيس حمّار موعدا مع المهاجم رشيد ناجي، بعد التحاقه بتدريبات التشكيلة مباشرة، من أجل الجلوس على طاولة واحدة للتباحث حول حقوق وواجبات كل طرف، خاصة أن المهاجم يتلقى 260 مليون شهريا، في وقت أن مشاركاته منذ بداية الموسم تعد على يد الأصابع الواحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الإدارة وتريد التفاوض مع اللاعب لتحديد ديونه حسب المردود والمباريات التي شارك فيها، ومن ثم التوجه إلى فسخ العقد بالتراضي في هذه الفترة، في حال تواصلت معاناة المهاجم من الإصابة، وتأجيله إلى نهاية الموسم إن أبدى اللاعب قدرته ورغبته في المشاركة في المباريات المتبقية. تجدر الإشارة إلى أن المهاجم ناجي لازال مرتبطا إلى غاية جوان 2018.

المجلس البلدي يرفع الإعانة إليى 4 ملايير سنتيم

صادق أعضاء المجلس البلدي لبلدية سطيف، أول أمس، خلال اجتماع توزيع الإعانة الإضافية على الجمعيات المحلية، على إعانة 4 ملايير سنتيم لصالح الوفاق، بعد أن تفهم الأعضاء الوضعية الصعبة التي يوجد فيها والفريق على أهبة التتويج بلقب البطولة، وينتظره تحدّ آخر في منافسة الكأس، حيث كان للوفاق حصة الأسد في الإعانة، عندما نعلم أن البلدية خصصت مبلغا إجماليا قدره 10 ملايير لتوزيعها على أكثر من 100 جمعية بين رياضية، ثقافية واجتماعية على مستوى البلدية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإعانة سيتأخر وصولها إلى سبتمبر القادم.

.. والولاية تحدد الإعانة بـ3 ملايير سنتيم

حددت مصالح الولاية، بتعليمات من الوالي ناصر معسكري، إعانة مالية هامة تقدر بـ3 ملايير سنتيم لصالح وفاق سطيف، مما يرفع إعانة السلطات إلى 7 ملايير سنتيم في هذه الفترة الحساسة من الموسم، والتي رغم أن موعد دخولها سيتأخر إلا أن بمقدور الإدارة اقتراض نفس المبلغ لإنجاح الانطلاقة، خاصة أن الإدارة لازالت تنتظر الشطر الثاني من بعض الشركات الممولة، إضافة إلى إعانة عقد «جازي» بعد ترسيم التوقيع مباشرة، خاصة أن التعداد وضع شعار المؤسسة الهاتفية على الأقمصة قبل 4 جولات.

حمّار اجتمع باللاعبين وطمأنهم بتسوية الأجور قريبا

عقد الرئيس حمّار، قبل مواجهة أمس أمام مولودية بجاية، اجتماعا مع اللاعبين بمقر الإقامة، وجّه لهم خلاله خطابا تحفيزيا، أكد فيه على أهمية التتويج باللقب الذي يبقى حلم أي لاعب، وطالب رفقاء جحنيط بنسيان المشاكل والتركيز على إفراح الأنصار، وفي سابقة اكتفى الرئيس حمّار في نهاية خطابه بطمأنة اللاعبين بتسوية المستحقات العالقة من دون تحديد الموعد معين.

أمادا منتظر في التدريبات بداية الأسبوع

طمأن وسط الميدان الملغاشي آمادا الإدارة، في اتصال هاتفي، حيث يتواجد إلى جانب والدته المريضة، وأكد التحاقه بداية الأسبوع بتدريبات التشكيلة تحضيرا للمواجهة الأخيرة أمام دفاع تاجنانت ومواصلة التحضير رفقة التعداد تحسبا لمواجهة نصف نهائي الكأس أمام مولودية العاصمة، والتي ستكون آخر مواجهة سيظهر فيها آمادا بألوان وفاق سطيف، بعد أن أشرف عقده على الانتهاء من دون أن يتلقى أي عرض بتمديد العقد.

التعداد يشرع في التحضير لمواجهة اتحاد العاصمة اليوم

يشرع وفاق سطيف في التحضير لمواجهة الجولة ما قبل الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، سهرة اليوم، خاصة أن المباراة مقررة سهرة السبت القادم، بعد أن حرم الطاقم الفني اللاعبين من الراحة بعد العودة من بجاية سهرة اليوم، حيث أن أهمية مواجهة الاتحاد جعلت الطاقم الفني يفضل الحفاظ على تركيز المجموعة على التحضيرات.