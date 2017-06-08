على ألكاراز أن يسترجع طريقة اللعب الجماعي للخضر

أكد الدولي الجزائري السابق، لخضر بلومي، أن الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، نجح في أول مهمة له على رأس الخضر بعد فوزه بثنائية مقابل هدف، أول أمس، أمام نظيره الغيني رغم طبيعة المباراة الودية، ما جعله يبدأ مشواره بشكل جيد وفق ما يطمح له أي مدرب في تحدّ جديد له، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني مازال بعيدا عن أدائه الحقيقي بعدما طغى كثيرا اللعب الفردي خلال ودية غينيا.

وأوضح بلومي في تصريح لـ«النهار» أمس، أن المنتخب الوطني افتقد طريقة لعبه الخاصة به، ولم يستطع الجيل الحالي استرجاعها منذ مونديال البرازيل 2014، أين طبقوها لآخر مرة، حيث قال في هذا الصدد: «الفوز المحقق في ودية غينيا جيد من الناحية المعنوية، والمدرب ألكارلز بدأ المشوار بشكل جيدا أيضا، ورغم ذلك مازال ينقص تحسن الأداء أكثر، لأن المنتخب الوطني لم يسترجع طريقة لعبه الحقيقية منذ نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، سواء خلال المواجهات الرسمية أو الودية، ومن جهة الناخب الوطني فهذه تجربة جديدة له ونتمنى أن يكون الحظ معه، ويجب عليه أيضا التركيز على الأداء الجماعي وتفادي الاعتماد على اللعب الفردي، مثلما حدث في ودية غينيا، لأن هذا منتخب وطني ويجب أن تلعب التشكيلة بشكل جماعي»، وأضاف: «نتمنى أن يكون لاعبو الخضر في الموعد خلال المباراة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام الطوغو، ويجب ألا يأخذوا اللقاء الودي أمام غينيا بعين الإعتبار من أجل تقديم مباراة كبيرة، كما أنه لا يمكننا الحكم على الوجوه الجديدة التي ضمتها تشكيلة الخضر خلال لقاء واحد فقط، أنا أصر فقط على اللعب الجماعي ويجب أن نساعد المدرب خصوصا وأن تعداد الخضر يضم حاليا أحسن اللاعبين المتوفرين، وعليه الكلمة الأخيرة تعود لألكاراز».