إتحاد العاصمة يفوز على إتحاد بلعباس بسداسية كاملة

تفوق فريق إتحاد العاصمة على ضيفه إتحاد بلعباس بسداسية كاملة مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما سهرة اليوم الأربعاء، برسم الجولة 28 من عمر الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

الاتحاد دخل المواجهة بقوة وسجل لاعبوه ستة أهداف كاملة، تداول على تسجيلها كل من أسامة درفلو ومزيان ومفتاح في الشوط الاول، في حين سجل بورنان وكودري وبلجيلالي الأهداف الثلاث في الشوط الثاني، وسجل لبلعباس زواري وعابدي.

نتيجة المباراة مكنت الإتحاد، من التقدم في جدول الترتيب إلى المركز الثاني مناصفة مع مولودية الجزائر برصيد 47 نقطة لكل منهما، في حين تجمد رصيد إتحاد بلعباس عند النقطة 45 في المركز الرابع.