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سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تهنئ وفاق سطيف بالتتويج بالدوري الجزائري
نشر يوم 2017/06/08
372
0
عطار براهيم
قامت سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة، جون بولاشيك، بالجزائر بتهنئة فريق وفاق السطيف لكرة القدم عقب تتويجه بالدوري الجزائري لكرة القدم.
#وفاق سطيف
#رياضة
#كرة القدم
#جون بولاشيك
وقامت إدارة وفاق السطيف بتقديم قميص رياضي يحمل إسم سعادة السفيرة، في حفل تتويج النادي.
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