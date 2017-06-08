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سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تهنئ وفاق سطيف بالتتويج بالدوري الجزائري

نشر يوم 2017/06/08 372 0 عطار براهيم سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر تهنئ وفاق سطيف بالتتويج بالدوري الجزائري
قامت سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة، جون بولاشيك، بالجزائر بتهنئة فريق وفاق السطيف لكرة القدم عقب تتويجه بالدوري الجزائري لكرة القدم.

وقامت إدارة وفاق السطيف بتقديم قميص رياضي يحمل إسم سعادة السفيرة، في حفل تتويج النادي.  

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