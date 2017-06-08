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زطشي يهنئ وفاق سطيف بلقب البطولة

نشر يوم 2017/06/08 1013 0 كريم تيغرمت زطشي يهنئ وفاق سطيف بلقب البطولة
هَنّأ رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، فريق وفاق سطيف بلقب البطولة لموسم 2016-2017، بعد فوزه على مولودية بجاية بـ3-0 لحساب الجولة الـ28 من عمر البطولة المحترفة الأولى.

وحرص رئيس الفاف على تقديم تهانيه لوفاق سطيف، الذي أضاف إلى رصيده لقبا جديدا، حيث نشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم تهنئة خير الدين زطشي والتي جاء فيها: "نهنئ فريق وفاق سطيف على تحقيقه البطولة الثامنة في تاريخ الفريق بعد فوزه في الجولة الـ28 من البطولة المحترفة الأولى".

وبهذا يكون الوفاق قد ضمن لقب البطولة الوطنية قبل جولتين من نهايتها، حيث أصبح في رصيده 54 نقطة بفارق سبعة نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر صاحبا المركز الثاني بـ47 نقطة لكل منهما.

 

 

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