زطشي يهنئ وفاق سطيف بلقب البطولة

وحرص رئيس الفاف على تقديم تهانيه لوفاق سطيف، الذي أضاف إلى رصيده لقبا جديدا، حيث نشر الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم تهنئة خير الدين زطشي والتي جاء فيها: "نهنئ فريق وفاق سطيف على تحقيقه البطولة الثامنة في تاريخ الفريق بعد فوزه في الجولة الـ28 من البطولة المحترفة الأولى".

وبهذا يكون الوفاق قد ضمن لقب البطولة الوطنية قبل جولتين من نهايتها، حيث أصبح في رصيده 54 نقطة بفارق سبعة نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر صاحبا المركز الثاني بـ47 نقطة لكل منهما.