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​ رونالدو يتبرع بمكافئة الليغا ودوري الأبطال لضحايا مانشستر

نشر يوم 2017/06/08 23 0 كريم تيغرمت ​ رونالدو يتبرع بمكافئة الليغا ودوري الأبطال لضحايا مانشستر
تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، بالمكافأة التي نالها نظير حصول فريقه على لقبي الليغا ودوري الأبطال لهذا الموسم لصالح ضحايا التفجير الذي تعرضت له مدينة مانشستر الإنجليزية.

وقرر أحسن لاعب في العالم، التبرع بقيمة المكافأة التي نالها بعد قيادة فريقه لنيل لقبي البطولة ودوري الأبطال هذا الموسم، والمقدرة بمليون ونصف مليون أورو، لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مدينة مانشستر الإنجليزية منذ عدة أيام، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن كل أسرة من أسر الضحايا ستحصل على مبلغ قدره 68 ألف أورو للأسرة الواحدة.

وتعود الدون كريستيانو، على القيام بالأعمال الخيرية في كل مناسبة، كما تربطه علاقة خاصة بمدينة مانشستر التي سطع نجمه فيها رفقة فريقه السابق مانشستر يونايتد الذي نال معه أوّل لقب دروي أبطال أوربا في مشواره سنة 2008.

 

 

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