الجنوب إفريقي "فيكتور غوميز" حكما لمباراة إتحاد العاصمة والزمالك

إختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيمي جنوب إفريقي لإدارة مباراة اتحاد الجزائر امام فريق الزمالك المصري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويواجه فريق سوسطارة ضيفه المصري، يوم 21 جوان الجاري بداية من الساعة العاشرة مساء، وكانت مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويضم الطاقم التحكيمي كل من حكم الساحة فيكتور ميغيل غوميز، ومساعده الأول لينكدي بولو، ومساعده الثاني سندلي ديلكيني، وحكم رابع تينلكو فيكتور هولغاني، ويراقب المباراة زومورو جونفامي من الطوغو، ومنسق عام إبراهيم سنجاري من مالي.