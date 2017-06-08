بالفيديو ... المنتخب السعودي يرفض الوقوف دقيقة صمت على ضحايا تفجير لندن

وشنت صحيفة دايلي ميل البريطانية انتقادات قاسية لنجوم المنتخب السعودي بسب عدم وقوف دقيقة صمت قبل مواجهة أستراليا والتي خسرها المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لهدفين وذكرت الصحيفة البريطانية أن نجوم منتخب أستراليا أحترموا فكرة الوقوف دقيقة صمت على ضحايا تفجيرات لندن على عكس لاعبي المنتخب السعودي.

وظهر لاعبو المنتخب السعودب وكأنهم لم يكونوا على علم بأن هناك دقيقة صمت، أو أنهم لم يفهموا ما عليهم القيام به، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن الصور أظهرت وقوف عدد بسيط من اللاعبين لدقيقة الصمت.