محرز يتوج بالكرة الذهبية الجزائرية لسنة 2016

وتسلم لاعب ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، جائزته المتمثلة في الكرة الذهبية لسنة 2016 ليومية "الهداف" الجزائرية سهرة الأربعاء الماضي في مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، أين يجري المنتخب الوطني تربصه التحضيري، وحسب بيان "الفاف" فإن محرز اختار تسلم كرته الذهبية في حضور رفاقه في الخضر، وحضر حفل التسليم المصغر كل من نجم الكرة الجزائرية رابح ماجر واللاعب الأسبق للخضر ولمولودية الجزائر رفيق صايفي، بالإضافة إلى مسؤولي شركة "موبيليس" ومسؤولي الصحيفة.

واحتفظ أفضل لاعب في إفريقيا للسنة الماضية بلقبه للسنة الثانية على التوالي، بفضل المستوى الكبير الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي "الثعالب"الذي قادمه الموسم الماضي إلى التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى تألقه في رابطة الأبطال الأوروبية.