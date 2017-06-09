بورتو يخفض من قيمة بيع براهيمي إلى 30 مليون أورو

وحسب تقارير إعلامية برتغالية، فإن بورتو يطلب 30 مليون أورو من أجل السماح لللاعب الجزائري الرحيل هذا الصيف، ليتضح أن الفريق البرتغالي خفض من مطالبه المالية على اعتبار أن قيمة الشرط الجزائي في عقد براهيمي تقدر ب60 مليون أورو، بينما كشفت مصادر إعلامية إنجليزية أن مسؤولي وست هام الإنجليزي باشروا المفاوضات مع مسؤولي "الدراغون" بعدما عبروا عن رغبتهم الكبيرة في ضم براهيمي الى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكان براهيمي قد عبر في وقت سابق عن رغبته في الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، حسب ما كشفت عنه صحيفة "أوجوغو" البرتغالية، ويبدو أنه يتجه إلى الإنضمام إلى احدى الأندية الإنجليزية التي تريده.