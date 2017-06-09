بالفيديو.. لاعبو الخضر يؤكدون استعادة الثقة وجاهزيتهم لتحقيق الفوز على الطوغو

وأكد بودبوز في هذا الخصوص استعداده وزملائه لمواجهة منتخب الطوغو وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث كشف اللاعب خلال المنطقة المختلطة: "تحقيق فوز داخل الديار أمر مهم لذا علينا الفوز على الطوغو"، وأضاف: "نحن هنا من أجل الفوز بالمباريات ونحن واعون بذلك، نفس الشيء بالنسبة للناخب الوطني الذي يريد إظهار شيء جيد مع المنتخب".

وأشار بن سبعيني من جهته، للثقة التي عادت للمنتخب بعد الفوز وديا أمام غينيا وقال: "من الطبيعي أن تعود الثقة للمنتخب بعد تحقيق الفوز، ورغم أننا لم نكن في أفضل مستوانا من ناحية الأداء، إلا أن ذلك راجع لأنها أول مباراة للمدرب الجديد وبعض اللاعبين أيضا، لكن الأمور ستتحسن مع توالي المباريات".

وقال سوداني: "نحضر لهذه المباراة بجدية كبيرة، لأننا ندرك أنها لن تكون سهلة بالنظر لما لاحظناه في المباراة الماضية رغم طابعها الودي"، وأضاف: "كل المنتخبات التي تواجه الجزائر تريد إثبات نفسها أمامنا، إلا أننا واعون بالمسؤولية ومستعدون لما ينتظرنا".

وسيواجه المنتحب الجزائري نظيره الطوغولي سهرة الأحد المقبل على ملعب "مصطفى تشاكر" ضمن الجولة الأولى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.