ولد علي يطالب التعجيل في إتمام التحضير للتظاهرات الرياضية بالجزائر

وحرص الوزير ولد علي، خلال اجتماعه أمس الخميس، باللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر، والإتحاديتين الجزائريتين لألعاب القوى وكرة اليد، على الإطلاع على مدى تقدم الأشغال فيما يخص التحضير للموعدين الهامين المرتقبين، وهما بطولة إفريقيا لألعاب القوى أواسط التي ستحتضنها تلمسان في الفترة ما بين 29جوان إلى 02جويلية، وبطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة من 18 إلى 30 من شهر جويلية التي ستجرى بالجزائر العاصمة، أين تلقى الوزير العديد من العروض والشروحات من مسؤولي كل قطاع، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وشكر الوزير ولد على في ختام اجتماعه بمسؤولي قطاعه، أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بالجزائر، لجهودهم المتواصلة والرامية لإنجاح مختلف المنافسات الدولية المقرر بالجزائر.