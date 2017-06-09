بالفيديو.. لاعبو الخضر يتفاعلون مع رقصة "ماكارينا" للمحضر البدني

وتظهر لقطات فيديو، تم تداولها عبر حسابات على شبكات التواصل الإجتماعي "توتير" و"الفايسبوك"، المحضر البدني الإسباني "ميخيل أنجيل كامبوس" وهو بصدد الرقص على أنغام الأغنية الإسبانية الشهيرة "ماكارينا"، وذلك خلال تناول اللاعبين لوجبة السحور.

وأظهرت تلك اللقطات أيضا، كيف راح لاعبو الخضر يتفاعلون مع رقصة المحضر البدني الإسباني وصفقوا له مطولا بالأخص مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي إسلام سليماني وسط ضحكات الجميع.

ويبدو أن لاعبو المنتخب الوطني تأقلموا بسرعة مع الطاقم الفني الإسباني الجديد تحت إشراف لوكاس ألكاراز، خاصة وأنه التربص الأول لهم.