بالفيديو.. بن زيمة يشارك المسلمين إفطار رمضان من شوارع تركيا

ويظهر فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الفرنسي بن زيمة في حي الفتح بالعاصمة التركية اسطنبول، جالسا على مائدة إفطار في الشارع إلى جانب بعض الرياضيين الأفارقة المسلمين المتواجدين في نفس المدينة، وبحضور بعض الشخصيات الرسمية للمدينة، أين تناول وجبة الإفطار أمام جمع غفير من المعجبين الذين أحاطوا بمائدة نجم ريال مدريد الإسباني.

ويقوم بن زيمة بجولة خيرية، وزار اللاعب الفرنسي عدة معالم دينية أثرية التي تتمتع بها اسطنبول، أبرزها مسجد السليمانية الشهير، وتحصل على مجسم مصغر له، ويحرص اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية على تطبيق الفرائض والتعاليم الإسلامية، حيث ظهر في وقت سابق وهو يؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة.