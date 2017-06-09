بادو الزاكي.. "تعرضت لضغوطات في الجزائر ولهذا السبب لم أدرب الخضر"

وقال المدرب السابق للمنتخب المغربي، أنه عاش ضغوطات كبيرة في الجزائر، من قبل انصار شباب بلوزداد الذين طالبوه بعدم تدريب أي فريق آخر في الجزائر باستثناء الشباب البلوزدادي، وكشف بادو الزاكي في حوار له مع صحيفة "الصباح" المغربية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه كان قريبا من تديرب المنتخب الجزائري في عهد الرئيس السابق ل"الفاف" محمد روراوة، إلا أن أنصار "لعقيبة" هددوا بتنظيم مسيرات إحتجاجية في حال ترك فريقهم والتحق بالخضر، وأوضح ذات المتحدث أنه وافق على تدريب إتحاد طنجة المغربي إحتراما لمشاعر أنصار فريقه، الذين يرفضون عمله في أي فريق جزائري اخر.

وعبر الحارس الأسبق للمنتخب المغربي، اعتزازه بالعمل في الجزائر، مؤكدا أنه لقي إستقبالا كبيرا من الجزائريين، واعتبر تجربته مع شباب بلوزداد ناجحة جدا.