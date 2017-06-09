ليون يعلن توقف المفاوضات مع غزال ووكيل أعمال اللاعب يفاوض ميلان

وخلص مسؤولو نادي ليون الفرنسي لهذا القرار، بعد التماطل الكبير الذي أظهره رشيد غزال في الرد على مسؤوليه بخصوص تجديد عقده مع الفريق، خاصة بعد العرض الأخير الذي تم اقتراحه عليه من طرف رئيس النادي جون ميشال أولاس،حيث عرض عليه 280 ألف أورو كراتب شهري،ورغم إعلان الفريق الفرنسي وقف مفاوضاتها مع غزال إلا مدرب الفريق برونو جينيزيو لازال يحلم بالحفاظ على نجمه لمواسم أخرى، نظرا لوزنه في تشكيلة الفريق.

من جهته لايزال غزال يدرس العروض المقترحة رفقة مناجيره الذي يكون شقيقه عبد القادر اللاعب الأسبق للخضر، وآخرها عرض نادي ميلان الإيطالي، أين تواجد وكيل اللاعب في وقت سابق بمدينة ميلان لمناقشة العرض المقترح، ولاتزال المفاوضات مفتوحة بين الطرفين.