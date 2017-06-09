مدرب منتخب الطوغو :" درسنا جيدا طريقة لعب الجزائر وحذرت اللاعبين من خطورة محرز وبراهيمي"

وصرح المدرب الفرنسي فور وصوله إلى مطار هواري بومدين أمسية الخميس رفقة المنتخب الطوغولي قائلا : " يوجد منتخبات قليلة حول العالم التي تظم في صفوفها لاعبين يمتلكون المهارات التي يتمتع بها محرز و براهيمي ،بالإضافة إلى ماندي ،بن سبعيني ومجاني"وواصل لوروا حديثه قائلا : " لقد درسنا جيدا طريقة لعب المنتخب الجزائري وحذرت اللاعبين من خطورة هذا الفريق" وفيما يخص المجاملة التي أطرى بيها هجوم الخضر قال كلود لوروا : "أنا معجب كثيرا بطريقة لعب الهجوم الجزائري ، ولست بصدد مجاملتهم من أجل وضعهم تحت الضغط، أعتقد أنهم ضيعوا فرصة التتويج بكأس أمم إفريقيا 2017 بسبب النتائج فقط وليس بسبب طريقة اللعب، كما أنني متأكد أنهم سيحاولون تسجيل إنطلاقة جديدة مع المدرب ألكاراز "