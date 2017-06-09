ألكاراز يسترجع خدمات بن طالب تحسبا لمواجهة الطوغو

وأشار موقع الإتحادية أن جميع اللاعبين المستدعين للتربص الذي انطلق الجمعة الماضية يشاركون بصفة عادية في التدريبات، وبالتالي فهم جاهزون لمواجهة الطوغو، بما في ذلك نبيل بن طالب، لاعب شالك الألماني، الذي خرج مصابا في الدقيقة 50 من اللقاء أمام غينيا.

واستأنف المنتخب الوطني تدريباته مساء الخميس وبتعداد مكتمل استعدادا لاستضافة نظيره الطوغولي يوم الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

واستفاد اللاعبون الأربعاء من يوم للراحة، اي غداة المباراة الودية التي فازوا بها أمام غينيا (2-1) بملعب تشاكر، في أول خرجة للخضر بقيادة مدربهم الاسباني لوكاس ألكاراز، الذي سيخوض أول امتحان رسمي له أمام طوغو برسم الجولة الأولى لتصفيات كأس إفريقيا 2019 بالكامرون.