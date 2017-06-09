الاتحاد السعودي يعتذر رسمياً عن رفض لاعبيه الوقوف دقيقة صمت

وقال الاتحاد السعودى لكرة القدم، فى بيان رسمى، "نأسف بشدة ونعتذر دون تحفظ عن أى إساءة سببها تخلف بعض أعضاء المنتخب عن دقيقة صمت على أرواح الهجوم الإرهابى".

وأضاف البيان، "اللاعبون لم يقصدوا أى عدم احترام للضحايا أو إزعاج عائلاتهم أو أصدقائهم أو أى شخص تأثر بفظاعة الحدث".

وتابع: "الاتحاد السعودى يدين كل أعمال الإرهاب والتطرف ويقدم أصدق التعازى لعائلات الضحايا وللحكومة البريطانية والشعب البريطانى".

وشنت الصحف الإنجليزية هجوماً عنيفاً على لاعبى المنتخب السعودى، بعدما تجاهلوا الوقوف "دقيقة حداد" على أرواح ضحايا هجوم "لندن"، فيما وقف لاعبو منتخب أستراليا "دقيقة صمت".