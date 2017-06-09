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مفتاح وبن موسى ساهما في 75% من أهداف إتحاد العاصمة هذا الموسم !

نشر يوم 2017/06/09 262 0 يونس رزيق مفتاح وبن موسى ساهما في 75% من أهداف إتحاد العاصمة هذا الموسم !
يعتبر فريق إتحاد العاصمة من أقوى الخطوط الهجومية هذا الموسم بتسجيله 44 هدف في 28 مباراة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، إلا أن المفارقة الغريبة في أهداف الإتحاد أنها لم تكن بأقدام لاعبي الهجوم أو لاعبي الوسط ، بل كانت بأقدم المدافعين ،الذين تألقو بشكل لافت وساهموا في هز شباك منافسي سوسطارة خلال المباريات التي لعبها الفريق طيلة الموسم الجاري

حتى وإن لم يتمكن الظهيرين مختار بن موسى وربيع مفتاح من التسجيل في بعض المباريات إلا أنهما بصما حظورهما دائما خلال الأهداف التي يسجلها الفريق العاصمي من خلال التمريرات الحاسمة التي وصلت غلى 24 تمريرة من أصل 44 هدف مسجل لحد الآن، حيث كان بن موسى الأكثر تمريرا بـ 13 كرة حاسمة، يليه ربيع مفتاح بـ 11 كرة.

وتكمن سر قوة الإتحاد هذا الموسم على مستوى الظهيرين المكون من مختار بن موسى ، وربيع مفتاح حيث ساهم هذا الثنائي في 75 % من الأهداف المسجلة ، بـ 24 تمريرة حاسمة ، بالإضافة إلى 9 أهداف مسجلة بأقام اللاعب ربيع مفتاح لتصل مساهمته إلى 33 هدف في 28 مباراة ، وبالرغم من كل هذا التألق إلا أن ذلك لم يشفع للاعب شبيبة القبائل السابق لدى المدرب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز الذي فضل إستدعاء مدافع نادي بارادو يوسف عطال على حساب خبرة ربيع مفتاح .

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