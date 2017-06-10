الحفلة في سطيف وصراع السقوط في 3 ولايات

تدخل رابطة موبيليس المحترفة الأولى، اليوم السبت، منعرجها الأخير والحاسم بإجراء فعاليات الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة، والتي ستعرف عدة مواجهات ستكون مصيرية، حيث سيستقبل وفاق سطيف، المتوج رسميا باللقب، ضيفه اتحاد العاصمة الساعي لتحقيق فوز يبقيه في المركز الثاني، فيما تهدف مولودية الجزائر إلى الإطاحة بالضيف أولمبي المدية وانتظار تعثر سوسطارة لخطف الوصافة، أمام منافس يسعى لحصد نقطة تضمن بقاءه، في لقاء من دون جمهور.

بدوره، يطمح اتحاد بلعباس إلى تحقيق الانتصار لتشديد الخناق على العميد والاتحاد ومحاولة إيجاد مكان له في البوديوم، عندما يحل ضيفا على شبيبة القبائل، التي لا مجال لها لأي تعثر وعينها انتصار يقربها من ضمان البقاء وقد ترسمه في حال تعثر سريع غليزان عند تنقله لمواجهة اتحاد الحراش في مواجهة المنهزم فيها سيضع قدما في الرابطة المحترفة الثانية، خاصة بالنسبة لـ«الرابيد» الذي ستكون الهزيمة ترسيما لسقوطهم في حال نجاح شباب قسنطينة في العودة بكامل الزاد من العاصمة عند لقائه لنصر حسين داي، الذي يعول على فوز يقربه من المركز الخامس.

هذا وسيكون دفاع تاجنانت أمام وضعية أفضل وأريح مقارنة ببقية المنافسين على البقاء، حين يحل ضيفا على مولودية وهران وعينه على نقطة وحيدة ستكون بمثابة النهاية السعيدة للكابوس، فيما عين الحمراوة على تشديد الخناق على خماسي المقدمة. وفي المواجهتين المتبقيتين، سيكون الساقطان رسميا إلى المحترف الثاني مولودية بجاية وشباب باتنة على موعد مع التنقل للقاء شبيبة الساورة واستقبال شباب بلوزداد على التوالي.

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الـبرنـــــــــــــامج:

وفاق سطيف – اتحاد العاصمة (22:30 / ملعب 8 ماي 1945 بسطيف)

مولودية وهران – دفاع تاجنانت (17:00 / ملعب زبانة بوهران)

نصر حسين داي – شباب قسنطينة (17:00 / ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة)

شباب باتنة – شباب بلوزداد (17:00 / ملعب سفوحي بباتنة)

اتحاد الحراش – سريع غليزان (17:00 / ملعب أول نوفمبر بالحراش)

مولودية الجزائر – أولمبي المدية (22:30 / ملعب عمر حمادي ببولوغين)… بدون جمهور

شبيبة القبائل – إتحاد بلعباس (17:00 / ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو)

شبيبة الساورة – مولودية بجاية (22:30 / ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة)