الوفاق يحتفل بالثامنة وسوسطارة ترفض التفريط في رابطة الأبطال

يستضيف وفاق سطيف، سهرة اليوم، نادي اتحاد العاصمة على ملعب 8 ماي، برسم الجولة الـ29 من بطولة موبيليس المحترفة الأولى، وستكون المباراة احتفالية بالنسبة للوفاق الذي توج رسميا بلقب البطولة الثامن في تاريخه، منذ الجولة الفارطة، وسيحتفل به اليوم بمناسبة مباراة الاتحاد أمام جمهوره، في سهرة رمضانية يرتقب أن يكون فيها الملعب مكتظا عن آخره، وبما أن المباراة شكلية بالنسبة لأصحاب الأرض فقد أرادتها الإدارة احتفالية أكثر، حيث أصر الرئيس حسان حمّار على ضرورة حضور المسؤولين على كرة القدم ومشاركة البطل احتفالاته، وطالب بحضور درع البطولة، حيث جهزت الإدارة منصة خاصة بالتتويج على مستوى المنصة الشرفية، والذي سيمنح ولأول مرة في ملعب 8 ماي.

وبالعودة إلى المباراة، يراهن الطاقم الفني على نفس التعداد الذي عاد بالفوز من بجاية، خاصة في ظل تواصل غياب المهاجم ناجي بسبب الإصابة والثنائي تام بانغ وأمادا، وسيراهن رفقاء جابو على الاستعراض وإمتاع الجمهور. من جهتها، تحضر الولاية لبرمجة حفل على شرف اللاعبين بحر الأسبوع القادم في مقر الولاية، ومن ثم الإعلان عن إعانة خاصة للفريق تدخل مباشرة إلى الخزينة، ستستغلها الإدارة لتسوية أجرة شهرين لكل لاعب مثلما أعلنه الرئيس حمّار أمس أمام اللاعبين.

في المقابل، يولي أصحاب الزي الأحمر والأسود أهمية كبيرة لمباراة اليوم، حيث يسعى أشبال المدرب بول بوت إلى تأكيد الفوز العريض المسجل في الجولة الفارطة أمام بلعباس، والعودة بالزاد كاملا من ملعب النار والانتصار للبقاء في سباق المقدمة، ولم لا إنهاء الموسم في المركز الثاني وضمان المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وهو ما سيتجسد في حال تعثر المنافس المباشر والوصيف الحالي مولودية الجزائر الذي سيكون على موعد مع مواجهة أولمبي المدية ببولوغين من دون جمهور.

ومن المنتظر أن يجدد مدرب الاتحاد الثقة في نفس التشكيلة التي شاركت في لقاء بلعباس والتي أبانت عن فعالية كبيرة دليل ذلك إنهاء رفقاء بورنان المباراة لصالحهم بسداسية كاملة مقابل هدفين.