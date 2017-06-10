ألكاراز حرر اللاعبين وإذا ما ربحوش الطوغو غير يحبّسو البالون

أشاد علي بن شيخ، نجم المنتخب الوطني سابقا، بالناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز وبلمسته خلال أول مواجهة له على رأس العارضة الفنية للخضر، بمناسبة مواجهة غينيا الودية الثلاثاء الفارط، التي انتهت بانتصار كتيبة محاربي الصحراء بهدفين لهدف، حيث أكد نجم مولودية الجزائر السابق أن التقني الإسباني منح لاعبيه حرية التحرك فوق أرضية الميدان وتغيير المناصب، وهو ما انعكس إيجابا على الأداء عموما، حيث صرح بن شيخ في اتصال بـ«النهار» قائلا: «ألكاراز حرر اللاعبين ومنحهم حرية التنقل بين المناصب وفق انضباط تكتيكي طبعا، وهو ما جعل براهيمي يظهر بصورة جيدة لأنه لم يتقيد بمكان معين، إضافة إلى لاعبي الهجوم الذين ورغم أنهم قدموا أداء سيئا إلا أن لمسة ألكاراز ظهرت في تحركاتهم، وهذا أمر إيجابي جدا».

وفي المقابل، انتقد محدثنا لاعبي وسط الميدان والدفاع وعلى رأسهم عيسى ماندي، وقال في هذا الشأن: «لاعبو وسط الميدان لم أفهم دورهم في المباراة، لا أريد ذكر الأسماء ولكن هناك لاعب لا أفهم كيف يلعب في المنتخب الوطني، لاعبو الوسط لم يساندوا المهاجمين واكتفوا بالأدوار الدفاعية التي لم يقوموا بها كما ينبغي أيضا»، مضيفا: «أما خط الدفاع فحدث ولا حرج، محور الدفاع كارثة حقيقية وماندي لا مكان له في الخضر، كان من المفروض استدعاء عبد اللاوي لاعب سوسطارة ومنحه الفرصة، ربما كنا سنربح مدافعا، مثلما أتفاءل بعطال، رغم بعض الأخطاء التي عليه تفاديها مستقبلا»، كما طالب بن شيخ بمنح الفرصة لسفيان هني كرأس حربة بدلا من سليماني: «لا يجب الاعتماد على سليماني وهني في تشكيلة واحدة، حان الوقت لمنح الفرصة لهني كأساسي لوحده بدلا من سليماني، الذي تراجع مستواه كثيرا مؤخرا»، وختم محدثنا بالحديث عن مواجهة الطوغو المقررة غدا الأحد، مردفا: «الحديث عن الفوز على الطوغو يجب ألّا يكون لأن هذا مفروغ منه، فنحن سنلعب في ميداننا ولدينا لاعبون أقوى وإذا ما ربحوش الطوغو غير يحبسو البالون».