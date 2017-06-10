حمّار: أنا الرئيس الأكثر تتويجا في الوفاق وسأقود الفريق إلى اللقب الـ30 في نهاية عهدتي

«أنصار اتحاد العاصمة سيتناولون الإفطار مع أنصارنا»

أكد رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، حضور وزير الشباب الرياضة ولد علي إلى مدرجات ملعب 8 ماي ومتابعة مواجهة الوفاق أمام اتحاد العاصمة اليوم، وحضور تتويج الفريق بلقب البطولة، إضافة إلى رئيس الفاف خير الدين زطشي وعدد من الشخصيات، حيث قال: «سنقيم احتفالات كبيرة سهرة اليوم بلقب البطولة خلال مواجهة الضيف اتحاد العاصمة، ننتظر حضور وزير الرياضة ورئيس الاتحادية الذي من الممكن جدا حضوره رفقة بعض أعضاء المكتب الفدرالي، وقد دعونا ممثلين للاعبين القدامى لكل الأجيال للحضور، كما سيتناول أنصارنا وجبة الإفطار مع أنصار اتحاد العاصمة قبل التوجه إلى المدرجات جنبا إلي جنب».

ولم يتوان الرئيس حمّار، في نشوة الفوز باللقب الثامن في تاريخ النادي، في التأكيد للاذاعة المحلية صبيحة أمس، أنه الرئيس الأكثر تتويجا في تاريخ النادي، برصيد 8 ألقاب، بقوله: «في بداية عهدتي كرئيس كانت شبيبة القبائل بحوزتها 26 لقبا مقابل 18 للوفاق، لكن ومنذ رئاستي الفريق موسم 2012 حققنا 8 ألقاب، جعلتنا نتعادل مع شبيبة القبائل، وهي حصيلة تجعلني الرئيس الأكثر تتويجا في تاريخ النادي، وأطمح في نهاية عهدتي بعد 3 مواسم إلى الوصول إلى اللقب الـ30 والفريق الأكثر تتويج وطنيا».

«نتجه نحو صرف 45 مليار سنتيم في نهاية الموسم»

كشف الرئيس حمّار أن إدارته تتجه إلى إنهاء الموسم الحالي بمصاريف تضاهي 45 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم جدا، جعله يبرر هذه المصاريف بسبب طول مدة البطولة التي امتدت إلى 13 شهرا، حيث قال: «طول أمد البطولة زاد من التكاليف المالية، خاصة أننا سنواصل اللعب إلى غاية 5 جويلية في حالة التأهل إلى نهائي الكأس.. التتويج بالثنائية موسم 2012 كلف الخزينة 36 مليارا، ولقب بطولة 2013 كلفنا 36 مليارا كذلك، فيما صرفنا موسم التتويج باللقب الإفريقي 2014 51 مليارا، خاصة مع مصاريف السفريات الإفريقية ومنح التتويج».

«إذا أرادت الفاف المدرب ماضوي فعليها التفاوض معي»

أكد رئيس وفاق سطيف تمسك إدارته بخدمات المدرب ماضوي، وبقاءه الموسم القادم على رأس العارضة الفنية للفريق، ورغم أن عقد ماضوي ينتهي نهاية الشهر الحالي، إلا أن الرئيس السطايفي وبخصوص العرض الذي وصل المدرب ماضوي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أكد أنه على الاتحادية التواصل معه والتافوض مع إدارته، حيث قال: «ماضوي سيبقى، وإذا أرادت الفاف ضم المدرب ماضوي عليها التقرب منا والتفاوض، وما داموا لم يتحدثوا إلي فلا أمل في الاستفادة من خدماته». تجدر الإشارة إلى أن الرئيس حمّار أشار إلى أن ماضوي مرتبط مع الفريق بعقد لأربعة مواسم، في إشارة إلى أن هدف المفاوضات القائمة مع المدرب إقناعه بالتوقيع 4 مواسم.

«6 عناصر من الوفاق جديرة بمكانة في المنتخب»

انتقد الرئيس حمّار ضمنيا خيارات الناخب الوطني ألكاراز، بعد أن أكد أن تشكيلة فريقه تزخر بعناصر قوية جديرة بمكانة ضمن المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن هناك أمورا غير رياضية تمنع دعوتهم وأن الأضواء مسلطة على العناصر التي تنشط في العاصمة، بقوله: «هناك لاعبون في الوفاق يستحقون مكانة في المنتخب، على غرار زيتي، كنيش، جابو، جحنيط، بدران والعمري».

«أحسن الاستقدامات تجديد الركائز وخذايرية سيبقى»

كشف الرئيس حمّار أن إدارته تراهن على إقناع الركائز بالبقاء وتجديد عقودهم، حيث قال: «غالبية الركائز لازالت مرتبطة بعقود في صورة الحارس خيري، زيتي، بدران، بوشار، آيت واعمر، جابو، جحنيط وحدوش والقائمة طويلة، فأحسن الاستقدامات بالنسبة لنا الحفاظ على الركائز، والحارس خذايرية الذي يوجد في نهاية العقد سيبقى وبطلب من الطاقم الفني»، ليشير في معرض حديثه عن مفاوضات التجديد إلى أنه لازال في مفاوضات مع وسط الميدان تام بانغ من أجل إقناعه بالتجديد.