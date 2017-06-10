العثور على قنبلة بملعب أتليتيكو مدريد الجديد

فجرت الشرطة الاسبانية قنبلة من زمن الحرب الأهلية، اكتشفها عمال إنشاءات خارج استاد نادي أتليتيكو مدريد الجديد.

واتصل العمال بالسلطات، يوم الجمعة، بعدما عثروا على القنبلة أثناء نقل مخلفات حفر بلغ ارتفاعها 150 مترا من استاد واندا متروبوليتانو في شمال شرق مدريد.

وطوقت الشرطة المنطقة وفجرت القنبلة التي بلغ حجمها 50 سنتيمترا، واستؤنفت أعمال الإنشاء بعد التفجير.

ويجري حاليا الانتهاء من العمل في الاستاد الجديد، الذي يتوقع أن يتم افتتاحه الموسم المقبل، ولعب نادي أتليتيكو باستاد فيسنتي كالديرون لآخر خمسة عقود.